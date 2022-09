Warum der FCA gegen den FC Bayern leidensfähig sein muss

Plus FCA-Trainer Enrico Maaßen weiß um die Schwere der Aufgabe gegen den FC Bayern, hofft aber auf viele Umschaltmomente. Im Ballbesitz werden die Gastgeber kaum sein.

Es wird Spielglück brauchen. Keine Frage. Gute Entscheidungen und viel Einsatz. Das weiß Enrico Maaßen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern München muss sein FC Augsburg die bestmögliche Leistung abrufen, um die Chance auf Zähler zu haben. In der vergangenen Bundesliga-Saison haben Augsburgs Fußballer das Derby zu Hause gewonnen. Das zu wiederholen, ist das Ziel.