FC Augsburg

17:54 Uhr

Warum Enrico Maaßen vom Weg des FCA überzeugt ist

Plus Augsburgs Trainer Enrico Maaßen sieht deutliche Fortschritte in der Spielweise. Nun müssen aber auch die Ergebnisse folgen. Die WWK-Arena soll zu einer Festung werden.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Enrico Maaßen braucht Geduld, die Technik streikt. So sitzt der Cheftrainer am Donnerstagmittag mehrere Minuten im Scheinwerferlicht, ohne etwas sagen zu können. Erst als die Übertragung ins Internet läuft, beginnt die Pressekonferenz vor dem Heimspiel des FC Augsburg am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

