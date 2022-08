FC Augsburg

Warum FCA-Trainer Maaßen die schwarze Serie gegen Leverkusen positiv sieht

Plus In elf Jahren Bundesliga hat der FC Augsburg kein Spiel gegen Leverkusen gewonnen. Warum Trainer Enrico Maaßen dem Spiel gegen den Angstgegner aber Gutes abgewinnen kann.

Von Johannes Graf

Am Donnerstag zog Enrico Maaßen für sich einen Schlussstrich. Wiederholt war der Trainer des FC Augsburg in jüngerer Vergangenheit mit der Frage konfrontiert worden, ob er sich weitere Transfers wünsche. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Leverkusen sollte der 38-Jährige einordnen, ob man sich mit dem Mainzer Torhüter Finn Dahmen verstärken wolle, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft.

