Warum fiel das FCA-Bollwerk gegen Köln auseinander?

Plus Über Wochen war die Defensive ein Garant für den Erfolg im Abstiegskampf. Doch gegen Köln brach sie auseinander. Mit der Suche nach den Gründen tut man sich beim FCA schwer.

Eines muss man den Bundesliga-Profis des FC Augsburg zugutehalten: Auch nach der enttäuschenden 1:4 (0:2)-Niederlage gegen den 1. FC Köln suchten sie den Kontakt zu ihren Fans. Direkt nach dem Schlusspfiff verabschiedeten sie sich vor der Ulrich-Biesinger-Tribüne. Dort hatten sie die treuesten der treuen Fans bis zum Schluss angefeuert, und nach der zweiten Heimpleite in Folge hielt sich die Kritik in Grenzen, gab es vor allem Aufmunterung. Und als später Reece Oxford, 23, und Felix Uduokhai vor der WWK-Arena auf dem Weg zu ihren Autos um Selfies gebeten wurden, erfüllten sie alle Wünsche schnell und unproblematisch.