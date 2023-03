FC Augsburg

vor 39 Min.

Warum Gikiewicz und Berisha gute Chance auf eine Nominierung haben

Plus FCA-Torwart Rafal Gikiewicz könnte kurz vor seinem ersten Einsatz für Polen stehen. Auch bei Stürmer Mergim Berisha spricht viel für einen Anruf von Bundestrainer Hansi Flick.

Von Marco Scheinhof

Bald könnte sich der große Traum von Rafal Gikiewicz erfüllen. Endlich ein Länderspiel für Polen bestreiten, das ist das Ziel des Torwarts vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. "Ich will unbedingt einen Einsatz haben. Egal gegen wen. Natürlich am liebsten gegen einen großen Gegner. Dieses eine Spiel will ich aber unbedingt. Auch, um meinen Kindern zu zeigen, dass man in seinem Leben alles schaffen kann. Auch mit 35 noch", sagte Gikiewicz im Trainingslager des FCA im Januar in Spanien. Nun könnte die Chance kommen.

