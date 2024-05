FC Augsburg

Warum Iago den FC Augsburg nach fünf Jahren verlässt

Plus Das 101. Spiel von Iago wird sein letztes für den FCA sein. Mit welchen Gefühlen der Brasilianer auf seine Zeit in der Bundesliga blickt und warum sich für ihn gegen Leverkusen ein Kreis schließt.

Von Johannes Graf

Iago stand am Dienstag mitten auf dem Trainingsplatz und plauschte mit Co-Trainer Jonas Scheuermann. Währenddessen hetzten die anderen Spieler des FC Augsburg um die beiden herum, liefen durch Stangentore, blickten auf ihre Fitnessuhr und bekamen Ansagen von den Athletiktrainern. Iagos Untätigkeit war ein Vorbote seines Abschieds, der mit dem Spiel bei Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) besiegelt wird. Leistungstests muss der Brasilianer nicht mehr über sich ergehen lassen, in Kürze kehrt er in seine Heimat zurück.

Als Iago vor fünf Jahren nach Europa kam, ereilten ihn Begleiterscheinungen, mit denen der Südamerikaner erst einmal klarkommen musste. Kalte und nasse Winter, ungewohntes Essen, eine andere Kultur. Wirklich heimisch fühlten sich seine Familie und er in der fremden Umgebung nie – trotz schöner Bleibe mitten in der belebten Maximilianstraße. Offen spricht der 27-Jährige über Anpassungsschwierigkeiten, vor allem seine Frau wäre nie richtig angekommen, meint er. "Die Stadt gefällt uns sehr gut, aber letztendlich ist es für sie sehr wichtig, wieder mit Menschen aus unserer Heimat Kontakt zu haben." Gerade in der Coronazeit, als der Kontakt zu Verwandten und Bekannten in seiner Heimat stark eingeschränkt war, hätte er eine schwierige Phase durchlebt. Die lange Trennung in dieser Zeit sei "sehr hart" gewesen. "Man darf auch nicht vergessen, dass ich vor fünf Jahren als Kind aus meiner Heimat hierhergekommen bin."

