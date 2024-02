FC Augsburg

18:22 Uhr

Was kann der FCA von seinem ersten spanischen Spieler Pep Biel erwarten?

Plus Pep Biel kam auf den letzten Drücker zum FC Augsburg. Mit seiner Spielintelligenz soll er dem Fußball-Bundesligisten helfen. Zuletzt hatte er aber mit Wadenproblemen zu kämpfen.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Pep Biel wurde kurzzeitig ausgebremst. Seine erste volle Trainingswoche beim FC Augsburg hätte deutlich entspannter verlaufen können. Am Mittwoch aber stand der Spanier gar nicht auf dem Trainingsplatz, am Donnerstag musste er die Einheit vorzeitig beenden. Dem 27-Jährigen waren die Strapazen der vergangenen Tage anzumerken. Er war auf den letzten Drücker der Transferperiode noch zum FC Augsburg gewechselt, beim 1:1 am vergangenen Samstag in Bochum bekam er in der Schlussphase gleich Spielzeit. Zudem hatte er leichte Probleme mit der Wade. Keine idealen Voraussetzungen für den ersten Auftritt in der heimischen Arena am Samstag (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig.

Pep Biel aber blieb immer optimistisch. "Ich bin bereit für Samstag", sagte er am Mittwoch in den Katakomben der Arena. Zuvor hatte er individuell im Innenbereich trainiert. Er sollte recht behalten. Im Freitagstraining war er wieder dabei und voll einsatzfähig. Leipzig kann also kommen. "Ich freue mich auf das volle Stadion", meinte der 27-Jährige. Im Heimbereich ist die Arena ein weiteres Mal ausverkauft. Für die Startelf dürfte er am Samstag allerdings nicht infrage kommen. "Darüber mache ich mir keine Gedanken. Aber natürlich arbeite ich dafür", sagte der Spanier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen