Weil Finnbogason verletzt ist, brauchen FCA-Fans Geduld

Plus Alfred Finnbogason, ehemaliger Stürmer beim FC Augsburg, hat auch bei seinem neuem Klub Verletzungspech – und das hat Auswirkungen auf einen wichtigen Termin in Augsburg.

Eigentlich hätte Alfred Finnbogason nach Informationen unserer Redaktion vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig am 22. Oktober offiziell vom FC Augsburg verabschiedet werden sollen. Doch daraus wird vorerst nichts. Der 33-jährige isländische Nationalspieler, der beim dänischen Erstligisten Lyngby BK unter Vertrag steht, hat sich am vergangenen Freitag beim Heimspiel gegen Viborg FF das linke Schlüsselbein gebrochen, wie der Verein auf seiner Homepage vermeldet. Er wird mindestens zwei Monate pausieren müssen.