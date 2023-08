FC Augsburg

vor 54 Min.

Wer auf Jeffrey Gouweleeuw als Kapitän folgen wird

Jeffrey Gouweleeuw befindet sich in einer ungewohnten Rolle. In die kommende Saison geht er nicht mehr als Kapitän des FC Augsburg.

Plus Reihenweise hat sich der FC Augsburg von Spielern jenseits der 30 Jahre getrennt. Daraus ergibt sich eine komplett neue Hierarchie innerhalb des Teams.

Von Johannes Graf

Unwirtlich ist das Wetter an diesem Mittwochvormittag. Um sich gegen die Wassertropfen zu schützen, verkriechen sich die rund 20 Fans an der Absperrung unter Schirme. Marinko Jurendic, der Sportdirektor, hat wohl den Regenschauer abgewartet, trifft erst nach dem Aufwärmen am Trainingsplatz ein, stellt sich an den Rand des Platzes. Gewinnt dort Eindrücke von der Mannschaft des FC Augsburg, die sich nach dem Ende der Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel einstimmt. Gegner ist in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals die SpVgg Unterhaching (Sonntag, 15.30 Uhr). Nicht nur über das Weiterkommen im ersten Wettbewerb wird in dieser Woche entschieden werden, sondern zugleich über Konstellationen innerhalb der Mannschaft.

Trainer Enrico Maaßen ist bislang Antworten schuldig geblieben. Etwa jene, wer künftig das Tor der Augsburger als Stammkraft hüten wird. Die Fakten lassen eigentlich nur den Schluss zu, dass künftig Finn Dahmen zwischen den Pfosten stehen wird. Ihn wollten die Verantwortlichen bereits vor einem Jahr verpflichten, Mainz 05 verhinderte dies aber. Zugleich hat Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter mitgeteilt, dass der 2024 auslaufende Vertrag von Tomas Koubek nicht verlängert werden wird. Sollte sich ein Abnehmer finden, würde der FCA dem aktuellen Ersatztorhüter wohl keine Steine in den Weg legen. Der Tscheche soll zu den Bestverdienern des Teams gehören. Geht Koubek, benötigt der FCA einen Ersatzmann. Bleibt Koubek, hat der FCA einen Ersatzmann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

