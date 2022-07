Wie der 17-jährige Aaron Zehnter um einen Platz im FCA-Ensemble kämpft

Plus Aaron Zehnter hat einen langfristigen Profivertrag beim FCA unterschrieben. Im Trainingslager macht der 17-Jährige einen guten Eindruck, auch wenn er Nachholbedarf hat.

Geschont werden sie nicht. Die Nachwuchsspieler, die Enrico Maaßen mit ins Trainingslager des FC Augsburg genommen hat, sind bei jeder Einheit voll dabei. So lässt sich am meisten für die Zukunft lernen. Aaron Zehnter und Henri Koudossou gehören seit dieser Saison ohnehin fest zum Profikader, sie haben langfristige Verträge unterzeichnet.