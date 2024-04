Wie der FC Augsburg mein Leben beeinflusste

Plus Vor 50 Jahren stand der FCA schon einmal kurz vor dem Sprung in die Bundesliga. Mit dabei in den Siebzigern: Legende Helmut Haller auf dem Feld – und unser Autor als Fan.

Der FC Augsburg feiert. Rund um das Spiel gegen Werder Bremen (Samstag, 27. April, 15.30 Uhr) wird mit mehreren Aktionen an die großartige Saison 1973/74 erinnert. Vor 50 Jahren hatte der FCA sensationell die Meisterschaft in der Regionalliga Süd geholt und nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Auch wir wollen in einer Artikelserie auf diesen Erfolg eingehen. Den Auftakt macht heute ein Text von Franz Neuhäuser. Der langjährige ehemalige Leiter der Sportredaktion dieser Zeitung war als junger Fan mit dabei. Hier seine Erinnerungen.

Vorab: Ich gestehe. Ja, ich war das, was man einen Erfolgsfan nennt. Erst kein Interesse, dann plötzlich im Stadion, wenn es gut läuft. Und schnell wieder weg, sobald es bergab geht. So war ich. Aber ich war nicht allein so. Dazu gleich mehr.

