Wie der FCA einfach weitermachen möchte

Immer wieder fällt am Freitag in der Pressekonferenz dieses eine Wort: Konkurrenzkampf. Für Jess Thorup ist es nicht ganz leicht auszusprechen in seiner Mischung aus Deutsch und Englisch. Der Ausdruck aber gefällt dem Trainer des FC Augsburg offenbar. Oder zumindest das, was er beschreibt: viel Qualität auf vielen Positionen.

Trainer lieben es, auswählen zu können. Zu wissen, dass ausreichend Personal zur Verfügung steht, um erfolgreich Fußball spielen zu können. Beim FC Augsburg war zwischenzeitlich eine Diskussion aufgekommen, ob die Qualität denn tatsächlich ausreiche, um die Saisonziele zu erreichen. Der 2:0-Erfolg am Mittwoch bei Union Berlin hat die Situation deutlich beruhigt und einen Hinweis geliefert, dass bei entsprechend mutiger Herangehensweise vieles möglich ist. Auch Siege auf des Gegners Platz, die den Augsburgern bis dahin in dieser Bundesliga-Saison nicht gelungen waren.

Seit Mittwoch aber hat sich das geändert, und geht es nach den Vorstellungen der Augsburger, könnte am Sonntag (17.30 Uhr) bei Werder Bremen gleich die Fortsetzung folgen. „Wir müssen jetzt nachlegen, es geht um den nächsten Schritt“, sagte Thorup am Freitag. Und: „Der erste Auswärtssieg ist immer der schwerste. Deshalb ist mein Gefühl, dass der zweite jetzt leichter gelingt.“

Der FCA muss mit der Belastung klarkommen

Unmittelbar nach dem Erfolg in Berlin habe er in der Kabine große Erleichterung gespürt – aber auch wachsendes Selbstvertrauen. Eine Erkenntnis, die sich in den Tagen danach verfestigt hat. „Plötzlich weiß jeder: Wow, so muss das aussehen“, sagte der Däne.

Drei Spiele innerhalb einer Woche sind nicht Alltag für den FCA. Teams aus dem unteren Teil der Tabelle kennen solche Mehrfachbelastung nicht. Europacupspiele gehören nicht zu ihrer Routine. Entsprechend ist nun auch die Herausforderung, auf die ungewohnte Situation richtig zu reagieren. Möglicherweise müde Spieler durch frische zu ersetzen. Thorup weiß das. Er hat aber auch in den Gesprächen gemerkt, dass sich alle bereit fühlen für Sonntag. Wer gewinnt, kennt keine Müdigkeit.

Thorup aber könnte tatsächlich rotieren. Und wird es müssen. Frank Onyeka ist gesperrt, wegen seiner fünften Gelben Karte. Sein Ersatz? Thorup verrät seine Gedankenspiele nicht wirklich, sondern zählt gleich vier Kandidaten auf: Arne Maier, Tim Breithaupt, Mert Kömür oder Mahmut Kücüksahin. Konkurrenzkampf eben. Genau wie auf der rechten Abwehrseite, die in Berlin Henri Koudossou erfolgreich bearbeitete. In Bremen könnte ihn Marius Wolf ersetzen, auf Dauer ist auch der derzeit leicht angeschlagene Robert Gumny ein Konkurrent.

Im Tor hat sich Finn Dahmen behauptet. Weil er der Mannschaft ein gutes Gefühl gebe. Vor allem Sicherheit. Das ist als Torhüter entscheidend. Thorup lässt keinen Zweifel, dass Dahmen auch am Sonntag spielen wird, was die Situation für Konkurrent Nediljko Labrovic nicht angenehmer macht. Dauerhaft wird sich der Kroate nicht mit der Nummer zwei anfreunden können. Zumal sich der FCA offenbar für Dortmunds Marcel Lotka interessiert. Im Sommer könnte es zu einem ablösefreien Transfer kommen.

Essende hat im Angriff die Nase vorn

Bei den Innenverteidigern streitet sich künftig ein Quartett um den Platz neben den gesetzten Chrislain Matsima und Jeffrey Gouweleeuw: Neuzugang Cedric Zesiger, die Rückkehrer Keven Schlotterbeck und Maximilian Bauer sowie Nachwuchshoffnung Noahkai Banks. Auch im Angriff herrscht Konkurrenzkampf, den Stand jetzt Samuel Essende für sich entschieden hat. „Er ist einen Tick vor Phillip Tietz“, sagte Thorup. Und wer weiß: Vielleicht legt der FCA in der Transferperiode im Angriff noch nach. Es brauche Spieler, die sofort weiterhelfen und keine Eingewöhnungszeit benötigen, so Thorup. Passenderweise geistert seit Freitag der Name Mergim Berisha rund um den FCA.

Der Stürmer war bis Sommer 2023 in Augsburg, ehe er nach Hoffenheim wechselte. Dort aber kommt der 26-Jährige bislang nicht zurecht, weshalb ihn die TSG gerne noch in diesem Winter abgeben würde. Der FCA soll Gerüchten zufolge interessiert sein, gleiches wird allerdings auch über den Sonntaggegner Werder Bremen gesagt.