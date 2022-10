FC Augsburg

18:11 Uhr

Wie Elvis Rexhbecaj vom Wolfsburger Balljungen zum FCA-Stammspieler wurde

Plus Von keinem anderen Club kamen mehr Spieler nach Augsburg als vom VfL Wolfsburg. Elvis Rexhbecaj zum Beispiel. Groll auf seinen Ex-Verein hegt er vor dem Duell nicht. Im Gegenteil.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Es gibt schönere Einstiege in eine Bundesliga-Saison, als den, den der VfL Wolfsburg gerade hinter sich hat. Erst schlug die Suspendierung des schillernden Stars Max Kruse hohe mediale Wellen, dann musste die Truppe von Trainer Nico Kovac bis zum sechsten Spieltag auf den ersten Sieg warten. Nun scheint sich das Team dank Leistungsträgern wie Yannick Gerhardt, Maximilian Arnold und Omar Marmoush stabilisiert zu haben. Am vergangenen Wochenende tankten die Wölfe mit einem 3:2-Erfolg gegen den VfB Stuttgart weiteres Selbstbewusstsein, bevor sie nun am Samstag um 15.30 Uhr in der WWK-Arena auf den FC Augsburg treffen.

