Wie Ermedin Demirovic seine erste Saison als FCA-Kapitän erlebt

Plus Seit dieser Spielzeit übernimmt Ermedin Demirovic als Spielführer Führungsaufgaben beim FC Augsburg. Auf die sportliche Krise folgte eine erfolgreichere Zeit.

Eine Woche zuvor hatte Ermedin Demirovic noch getroffen. Gegen Union Berlin (1:1) hatte der Angreifer des FC Augsburg die Nerven bewahrt, hatte sich den Ball zurechtgelegt und diesen kühl ins Tor geschoben. Gegen Eintracht Frankfurt jedoch scheiterte Demirovic. Torhüter Kevin Trapp hatte sich für die richtige Seite entschieden, wehrte den Ball ab. Statt den dritten Treffer zu erzielen, kassierte der FCA wenige Minuten später den Anschlusstreffer. Demirovic hatte die Vorentscheidung verpasst und dadurch sich und seiner Mannschaft eine ungewollt spannende Schlussphase beschert. "Das ärgert mich natürlich", betonte der 25-Jährige im Nachgang der Partie. Erleichtert wirkte er im Gespräch, dass sein Fehlschuss ohne weitreichende Folgen blieb. "Sonst hätte ich mich richtig in den Arsch gebissen. Weil wir 2:1 gewonnen haben, kann ich damit leben."

Vor der Partie gegen Frankfurt ließ sich der FCA nicht richtig verorten. Drei Unentschieden in Serie hatte er geholt. Zwei davon zwar auswärts, aber bei den weit unten platzierten Kölnern und Berlinern. Mit dem Heimsieg gegen den Europapokal-Teilnehmer Frankfurt stellten die Augsburger hingegen die Weichen für die kommenden Wochen. Vor dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) haben sie sich in die obere Tabellenhälfte geschoben und sogar den Kontakt zu den internationalen Startplätzen hergestellt. Über das Ergebnis freute sich Demirovic, aber auch über die Art und Weise, wie dieses zustande gekommen war. "Das war eines unserer besten Spiele", sagt der bosnische Nationalspieler. "Jeder Spieler hat heute sein Maximum gegeben."