FC Augsburg

vor 56 Min.

Wie Maaßen die ungewöhnliche Vorbereitung in der Bundesliga-Pause angeht

Enrico Maaßen (Mitte) gibt Anweisungen an Felix Uduokhai, Daniel Caligiuri und Florian Niederlechner.

Plus Nach einer kurzen Pause hat der FC Augsburg wieder das Training aufgenommen. Einige Spieler fehlen noch, auch Kapitän Jeffrey Gouweleeuw ist angeschlagen.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Jeffrey Gouweleeuw geht deutlich früher in die Kabine als seine Kollegen. Der Kapitän des FC Augsburg ist nur einige Runden um den Platz gelaufen, ehe er auf dem Weg zurück ins Warme ist. Gouweleeuw hat sich einen Muskelbündelriss in der letzten Partie vor der WM-Pause gegen den VfL Bochum zugezogen, die Verletzung bremst ihn auch jetzt beim Wiederbeginn noch aus. Spätestens im Trainingslager Anfang Januar in Spanien aber möchte der Innenverteidiger wieder voll angreifen. Schmerzen habe er keine, sodass er für den weiteren Heilungsverlauf sehr optimistisch ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen