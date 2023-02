FC Augsburg

vor 20 Min.

Wie sein Onkel: Kelvin Yeboah möchte in der Bundesliga Erfolg haben

Plus Der 22-jährige Stürmer ist einer der Neuzugänge beim FC Augsburg. Auch der ehemalige Frankfurter Anthony Yeboah hat ihm zum Wechsel geraten.

Von Marco Scheinhof

Kelvin Yeboah möchte seine Mütze auflassen. Es ist kalt in diesen Tagen in Augsburg, die Gefahr einer Erkältung ist groß. Der 22-Jährige kommt gerade vom Platz, entsprechend schwitzt er noch. Also lieber die Mütze auf dem Kopf lassen, auch wenn die Fotografen ein Bild ohne Kopfbedeckung bevorzugen würden und er mittlerweile in den Katakomben der Arena steht.

