FC Augsburg

Wie Trainer Thorup seine Startelf in Dortmund verändern kann

Plus Vor dem Spiel bei Borussia Dortmund wird sich die Anfangsformation des FCA verändern, weil ein Spieler gesperrt ist. Welche personellen Alternativen Trainer Thorup hat.

Von Johannes Graf

Dieser blutleere Auftritt gegen Werder Bremen hatte Fragen aufgeworfen. Unter anderem jene, auf welche Spieler Trainer Jess Thorup in den verbliebenen drei Partien setzen wird. In der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg den Klassenerhalt vorzeitig erreicht. Jetzt steht im Mittelpunkt, wie sich die Mannschaft in den abschließenden Partien präsentiert. Ob sie positiv überrascht, die Top-Teams Borussia Dortmund, VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen ärgert und sich gar eine internationale Teilnahme sichert. Seit Mittwoch ist klar, dass der Fünfte der Bundesliga in der Champions League antreten wird. Sollte Leverkusen den DFB-Pokal gewinnen, würde der Tabellenachte in der Conference League starten.

Für Thorup und Sportdirektor Marinko Jurendic sind die Ergebnisse in Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) und den finalen Begegnungen bedeutend. Gleichwohl werden die Verantwortlichen genau beobachten, welcher Spieler sich wie präsentiert. Erste Gespräche mit Profis wurden längst geführt, erste Entscheidungen sind getroffen. Kommuniziert ist bislang, dass Linksverteidiger Iago den FCA verlassen wird. Frühzeitig hatte der 27-Jährige den Klub informiert, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Nach fünf Jahren kehrt er in seine Heimat Brasilien zurück und schließt sich dem EC Bahia an. Im letzten Heimspiel der Saison dürfte er im Stadion mit Applaus offiziell verabschiedet werden. Ob weitere Spieler ein letztes Mal Richtung eigenes Publikum winken, ist bislang offen.

