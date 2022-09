FC Augsburg

Wie verkraftet der FC Augsburg die Länderspielpause?

Plus Noch sind nicht alle Nationalspieler von ihren Länderspieleinsätzen zurückgekehrt. Trotzdem herrscht beim FCA vor dem Spiel bei Schalke am Sonntag gelöste Stimmung.

Von Andrea Bogenreuther

Nach einem 1:0-Sieg gegen den FC Bayern schafften es selbst Dauerregen und kühle acht Grad nicht, die Trainingslaune beim FC Augsburg zu trüben. Gelöste Stimmung herrschte also bei den Übungseinheiten des Fußball-Bundesligisten am Mittwoch, bei denen Chefcoach Enrico Maaßen und sein Team kleine Spielformen wie zwei gegen zwei, Passspiel und Zweikämpfe in den Mittelpunkt stellten. Am Donnerstag stehe dann die allgemeine Spielpraxis mit elf gegen elf im Fokus, berichtete Maaßen nach Abschluss der Übungseinheit von der Vorbereitung auf die nächste Bundesligapartie am Sonntag (17.30 Uhr) beim FC Schalke 04.

