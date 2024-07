Ganz in Weiß: So sieht das neue Heimtrikot des FCA aus

Wer in den vergangenen Tagen aufmerksam durch die Straßen Augsburgs ging, dem ist das künftige Heimtrikot des FC Augsburg bereits begegnet. Während der Fußball-Bundesligist in der jüngeren Vergangenheit sein Dress als strenges Geheimnis hütete, ging er diesmal erstaunlich offensiv mit dem Marketing um. Als der FCA in seinem neuen Popup-Store in der City-Galerie das Lieblingsstück eines jeden FCA-Fans präsentierte, überraschte das Aussehen kaum noch. Auf Plakaten hatte der Klub bereits unter dem Motto „Glanz der Renaissance“ geworben.

In der jüngeren Vergangenheit hatte sich der FCA und der damalige Ausrüster Nike an verschiedenen Farbgebungen orientiert. Einmal trugen die Spieler Trikots mit roten und grünen Längsstreifen, danach mit roten, grünen und dünnen weißen Querstreifen. Selbst Verantwortliche sprachen hinter vorgehaltener Hand von einem „Schlafanzug-Design“. Die Zeiten des Ausprobierens sind unter Mizuno vorerst vorbei. In der vergangenen Saison, der Premieren-Spielzeit des japanischen Ausrüsters, kehrte der FCA zu seinen Wurzeln zurück: weißes Trikot, dicker roter und grüner Längsstreifen in der Mitte. Zudem kreierte er ein Sondertrikot anlässlich seines Retrospieltags im klassischen Design der 70er-Jahre.

Icon Galerie 26 Bilder Das neue FCA-Trikot ist zum größten Teil weiß, enthält aber auch die weiteren Vereinsfarben. Nicht immer spielte das Team so klassisch. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.

In der Bundesliga-Saison 2024/25 werden die Spieler des FC Augsburg erneut ganz in Weiß ihre Heimspiele bestreiten. Trikot, Hose und Stutzsocken sind unifarben gehalten und werden lediglich durch dünne Streifen in Rot und Grün ergänzt. Besonderes Merkmal sind florale Mustern sowie die Augsburger Zirbelnuss, die bei näherer Betrachtung auf dem weißen Untergrund zu erkennen sind. Außerdem ist auf der Trikotrückseite ein vorgeflockter „FC Augsburg“-Schriftzug zu lesen. Im Shoppingcenter Augsburgs präsentierten diesmal keine Spieler das neue Trikot, sie trainierten währenddessen auf den Plätzen nahe der Arena. Stattdessen lobte Geschäftsführer Michael Ströll das schlichte Design mit Anspielungen auf Augsburger Tradition. „In der Entwicklung des Designs steckt viel Liebe zum Detail und zur Geschichte Augsburgs. Gleichzeitig wird aber auch die Brücke zur Moderne geschlagen, weshalb das Trikot in seiner Individualität perfekt zu den Werten unseres Vereins passt“, sagte Ströll.

Auswärtstrikot möchte der FC Augsburg in Südafrika präsentieren

Sein Auswärtstrikot möchte der FC Augsburg im Rahmen seiner Südafrika-Reise präsentieren. Ein Novum werden die Trikots in der nächsten Spielzeit sein. Erstmals ließ der Klub seine Mitglieder über das künftige Aussehen abstimmen. Für welchen Vorschlag sich die Mitglieder entschieden haben, ist tatsächlich noch ein gut gehütetes Geheimnis. Der Trikotverkauf spielt auch beim FCA eine immer größere Rolle. Im Wortsinn bezahlt gemacht hat sich der Wechsel von Nike zu Mizuno. In der vergangenen Saison verkaufte der Klub erstmals über 20.000 Trikots und stellte somit einen Rekord auf.