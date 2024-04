FCA spielt gegen Werder Bremen in Retro-Trikots aus der Haller-Ära

Der FC Augsburg hat ein neues Trikot. Damit erinnert er an die Regionalliga-Meisterschaft: Vor genau 50 Jahren sorgte Italien-Rückkehrer Helmut Haller für eine Fußball-Euphorie in Augsburg.

Zum Traditionsspieltag gegen den SV Werder Bremen am Samstag, 27. April (15.30 Uhr), wird die Mannschaft um Ermedin Demirovic, Phillip Tietz und Co. in einem einmaligen Sondertrikot auflaufen. Gemeinsam mit Ausrüster Mizuno wurde dieses anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der sensationellen Meisterschaft in der Regionalliga Süd 1973/74 entworfen.

FCA-Profis spielen in fast dem gleichen Trikot wie Helmut Haller

Das Design des Trikots ist in Anlehnung an das FCA-Jersey der 70er-Jahre in Weiß gehalten und auf der linken Seite mit einem rot-grünen Traditionsstreifen versehen. Die Logos der Werbepartner werden Ton in Ton in Weiß abgebildet. „Wir begeben uns zum Spiel gegen Werder Bremen auf eine Zeitreise in die 70er-Jahre und diese Elemente finden sich auch im Sondertrikot wieder. Dabei ist es uns gelungen, ein nahezu originalgetreues Trikot zu gestalten, wie es Helmut Haller und seine Teamkollegen in der Saison 1973/74 getragen haben. Zentrales Merkmal ist der rot-grüne Traditionsstreifen sowie eine historische Version des FCA-Wappens aus dieser Zeit, die sich auch in vielen weiteren Bereichen rund um den Traditionsspieltag wiederfinden werden“, hebt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll hervor.

Helmut Haller war 1962 nach Italien gewechselt, wurde dort zum Weltstar und kehrte 1973 zurück in seine Heimatstadt. Der Vize-Weltmeister von 1966 entfachte in Augsburg eine nie zuvor gesehene Euphorie in der damals zweitklassigen Regionalliga Süd. In der Saison 73/74 kamen über 470.000 Zuschauer in das Rosenaustadion. Angeführt von Haller sicherte sich der FCA als Aufsteiger gleich die Meisterschaft. Den Sprung in die Bundesliga verpassten Haller, Weixler, Jörg, Höbusch und Co. nur ganz knapp in der Aufstiegsrunde hinter Tennis Borussia Berlin. An diese unvergessene Saison erinnert der FCA nun mit dem Traditionsspieltag gegen Werder Bremen. Alle noch lebenden Spieler der Meistermannschaft wurden eingeladen. Helmut Haller starb am 11. Oktober 2012 im Alter von 73 Jahren und ist auf dem Augsburger Nordfriedhof beerdigt. Sein Grab zieren ein Fußball, ein Paar Fußballschuhe und ein FCA-Schal.

Limitierte Auflage des FCA-Trikots

Erhältlich ist das Sondertrikot in einer besonderen Trikotbox ab Sonntag, 21. April (10 Uhr), zum Preis von 89,95 Euro zunächst im Onlineshop unter shop.fcaugsburg.de. Alle anderen müssen sich bis Montag gedulden. Dann sollten sie aber schnell sein. Das Sondertrikot ist mit einer Auflage von 1907 Exemplaren streng limitiert.

