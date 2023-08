Ganz in Grün: Das neue Auswärtstrikot des FC Augsburg ist da

Der FC Augsburg stellt das neue Auswärtstrikot vor – und demonstriert dabei seine Verbundenheit mit der Stadt Augsburg. Den ersten Einsatz gibt es bald.

Kurz vor dem Pflichtspielstart des FC Augsburg ist der Trikotsatz des Teams komplett. Nachdem der Klub Ende Juni schon das weiße Heim- und das schwarze Auswärtstrikot vorgestellt hatte, folgte nun auch das neue Auswärtsshirt des FCA. Es ist komplett in Grün gehalten und soll "sowohl die Vielfalt als auch den Zusammenhalt zwischen Fans und Verein" zeigen, wie der Verein schreibt. "Die grüne Grundfarbe spiegelt die Vereinsfarben wider und soll dem FCA auch auswärts ein heimisches Gefühl geben. Als optische Highlights sind an den Ärmeln, am Kragen und an den Längsstreifen goldene Elemente eingearbeitet, die an die Geschichte Augsburgs erinnern."

Stichwort Gold: Vorgestellt wurde das Shirt zunächst einem Kreis aus ausgelosten FCA-Mitgliedern, Fanclub-Vertretern, Spielerinnen der FCA-Frauen und Nachwuchsspieler der Paul-Renz-Akademie – und zwar nicht irgendwo, sondern im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses. Dass der FC Augsburg diesen Ort gewählt und das Trikot am 8. August, dem Tag des Augsburger Friedensfestes, vorgestellt hat, soll die Verbundenheit mit der Stadt demonstrieren. Zudem wurde am 8. August 1907 der Vorgängerverein des FCA, der FC Alemannia, gegründet.

FCA-Geschäftsführer Ströll: "Die Farbe Grün ist in unseren Vereinsfarben fest verankert"

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll zeigt sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden: "Das Auswärtstrikot rundet unsere erste, individuelle Trikotkollektion mit Mizuno perfekt ab und symbolisiert die Verbundenheit zu unserer Stadt, zu unserer Identität und zu unseren Fans. Die Farbe Grün ist in unseren Vereinsfarben fest verankert und auch die goldenen Elemente passen wie die Faust aufs Auge – deshalb haben wir auch den Goldenen Saal im Augsburger Rathaus als symbolischen Ort gewählt."

Zum ersten Mal zum Einsatz kommen wird das Trikot sehr wahrscheinlich beim ersten Auswärtsspiel des FC Augsburg: Am Sonntag um 15.30 Uhr steht das erste Pflichtspiel der neuen Saison an, Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals ist die Spielvereinigung Unterhaching. Deren Präsident Manred Schwabl sagt kürzlich unserer Redaktion, dass er den FC Augsburg zwar in der Favoritenrolle sieht, seine eigene Mannschaft aber alles andere als chancenlos einschätzt: "Im Sportpark kann eine brutale Euphorie entstehen, das war zuletzt beim Spiel gegen Cottbus ganz deutlich zu sehen. Das wird Augsburg auch erwarten." Die Ausgangslage sei aber klar: Der FCA sei der klare Favorit, so der Präsident des Drittliga-Aufsteigers. Passend dazu: Sollte der FC Augsburg in die nächste Runde einziehen, wird die Fassade des Stadions wie immer bei FCA-Siegen in der Farbe Grün leuchten.

