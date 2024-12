FCA-Krimi gegen Karlsruhe: Im Pokal zählt nur das Weiterkommen

Das Wichtigste vorneweg: Der FCA steht seit der Saison 2018/19 wieder im Viertelfinale des DFB-Pokals. Wie - darüber redet spätestens nach der Auslosung des Viertelfinales am 15. Dezember wohl niemand mehr. An diesem Tag steht fest, auf wen der FCA im Februar trifft. Wahrscheinlich ist das Niveau des Spiels schon am Samstag kein Thema mehr. Dann muss der FCA auswärts in Frankfurt antreten.

Der Karlsruher SC gehört zu den Top-Teams der Zweiten Bundesliga

Dabei gab es in Karlsruhe beim FCA auch viel Positives zu sehen. Natürlich war die Spielführung des FCA nicht sehr ansehnlich. Dabei hatte Trainer Jess Thorup wirklich offensiv aufgestellt. Kritik am Trainer war zuletzt in manchen Fällen gerechtfertigt. Aber was soll er machen, wenn ein zentraler Spieler wie Kristijan Jakic völlig neben sich steht? Wenn sich die Kreativabteilung um Alexis Claude-Maurice von der rustikalen und energischen Gangart des Gegners beeindrucken lässt und die zwei Stürmer kaum unterstützen kann. Zudem ist der KSC Tabellenfünfter in der Zweiten Bundesliga und hat ein erstligareifes Stadion und Publikum. Der Unterschied zu einem Mittelklasse-Team der Bundesliga, wie dem FCA, ist nicht so groß.

Zwei Siege noch und der FCA fährt zum Finale nach Berlin

Thorup hat nach dem 1:1 reagiert und umgestellt. Da geht es nicht um die eigene Philosophie, sondern nur um das Weiterkommen. Und jetzt auch um viel Geld. Über drei Millionen Euro Prämien hat der FCA als Viertelfinalist bereits sicher. Zwei Siege benötigt er noch, um den Traum vom Finale in Berlin zu verwirklichen. Ob es gelingt? Beim KSC war der FCA auch abgeschrieben. Aber mit einer Prise Glück, viel Wille, Glaube, Teamspirit und einem großen Kämpferherz, kam er zurück. So ein hart erarbeiteter Erfolg kann Team und Fans zusammenschweißen und einen Entwicklungsschritt auslösen. Der FCA hat den KSC niedergerungen. Die Fans des SC Freiburg wären froh, wenn das ihrem Team in Bielefeld gelungen wäre.