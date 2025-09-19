Vor Spiel gegen FCA: Mainz 05 stichelt gegen Augsburger Römer-Hype

Eines steht fest: Mit seinen Römertrikots hat der FC Augsburg nicht einfach nur Spieler und Fans neu eingekleidet. Bei der Wahl der Mannschaftsoutfits bewies der Verein Sinn für Nostalgie und Design – und versetzte Fans und Mitglieder in einen regelrechten Römer-Hype. Spätestens mit der Umgestaltung des Spielertunnels in der WWK-Arena zum Saisonstart zeigte sich: Die Römer-Marketing-Welle reitet der FC Augsburg konsequent weiter.

Mit der Rückbesinnung auf die römischen Wurzeln seiner Heimatstadt hat der FC Augsburg sich selbst und allen, die es gut mit ihm meinen, eine völlig neue Identität geschaffen. Schon in der vergangenen Saison sorgte das rote FCA-Römertrikot in der Stadt für Furore: Fast jeder wollte es, nicht jeder bekam es – denn es war streng limitiert. Aus Sicht des Vereins: gelungenes Marketing – denn am Ende hatte der FCA mit mehr als 30.000 Trikots in einer Spielzeit so viele verkauft wie nie zuvor.

FSV Mainz 05 stichelt vor FCA-Spiel gegen Römer-Hype beim FC Augsburg

Was die eigenen Fans feiern, löst bei manchem Gegner aber ganz andere Gefühle aus: Besonders der FSV Mainz 05 spottet über das selbst gewählte neue Römer-Image der Augsburger – und legt kurz vor dem Spiel gegen den FCA noch einmal nach.

Über seinen offiziellen Account auf der Plattform Threads stichelte der FSV Mainz 05 bereits am 9. September sehr ironisch in Richtung des FC Augsburg: „Also wir haben ja in Mainz das Römische Theater. Sollen wir jetzt auch so ein Tor in den Spielertunnel bauen?“ Um kurz darauf zu schreiben: „Welche Stadt in Deutschland ist eigentlich nicht mal von den Römern angefasst worden?“

Zwischen neuem Zusammengehörigkeitsgefühl und kommerziellem Erfolg rund um den Römer-Hype stellen Kritiker dem FCA die unbequeme Frage: Was basiert auf echten historischen Bezügen, was ist noch Fußball-Tradition – und wo wird dagegen einfach nur versucht, sich eine Markenidentität zu schaffen? In genau diese Kerbe schlägt jetzt der FSV Mainz 05 mit Spott über den FCA in den sozialen Netzwerken.

Römer-Hype bei FCA: Was ist Tradition – und wo wird verzweifelt Markenidentität gesucht?

Aus Sicht der Rheinländer ist die römische Geschichte Augsburgs kein Alleinstellungsmerkmal – und schon gar kein Grund, warum der FC Augsburg nun sein Vereinsimage damit aufpolieren sollte. Kurz vor dem Spiel am Samstag legt der Verein noch einmal nach: Mit einer offensichtlich KI-generierten Abbildung der WWK-Arena im Stil einer römischen Arena informiert der Verein über seine Social-Media-Plattformen darüber, dass mehr als 1500 Mainzer Fans ihren Verein zum Spiel nach Augsburg begleiten werden. Hashtag: #roemerderby.

Hier lässt sich konstatieren: FCA-Marketingerfolg: 1, FSV-Social-Media-Team: 1. Nun bleibt abzuwarten, mit welchen Botschaften am Samstag die beiden Fan-Lager aufeinandertreffen. Und welche der beiden Mannschaften am Ende des Spiels die Nase vorn hat. Sollte die Auseinandersetzung um die Römer-Historie zwischen Augsburg und Mainz jemals in die Geschichtsschreibung eingehen, hätten wir schon einmal ein paar Zeilen parat...

Die ganze Bundesliga ist von Augsburgs neuem Römer-Hype begeistert. Die ganze Bundesliga? Nein, ein von unbeugsamen Mainzern besetztes Dorf am Rhein hört nicht auf, über das neue Image der Augsburger zu spotten...