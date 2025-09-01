Der FCA in der Länderspielpause: Alle Infos zum Testspiel gegen Greuther Fürth

Kaum fiel der Startschuss für die erste Bundesliga, geht diese schon in die erste Länderspielpause. Ruhig wird es um die Bundesliga-Klubs in der Zeit aber nicht. Auch der FCA nutzt die Pause wieder für ein Testspiel – es wird ein bayerisches Derby geben. Am Mittwoch, dem 3. September, geht es gegen Greuther Fürth.

Länderspielpause: FCA mit Testspiel gegen Greuther Fürth

Die Nationalelf von Trainer Julian Nagelsmann ist am Donnerstag in der Slowakei und am Samstag in Köln gegen Nordirland gefordert. Es geht um die WM-Qualifikation für das Turnier im kommenden Jahr in Amerika. Im Kader des viermaligen Weltmeisters stehen erneut einige Augsburger, zuletzt gelang Augsburgs Nummer Eins Finn Dahmen der Sprung in die Mannschaft.

Seine FCA-Kollegen bereiten sich hingegen auf ein kleines bayerisches Derby vor – zu Gast ist die Spielvereinigung aus Fürth. Anstoß gegen den Zweitligisten ist um 17 Uhr. Allerdings werden die Gegner keine Gelegenheit haben, den neuen Augsburger Römertunnel zu durchlaufen. Das Testspiel findet in der Siegmund Arena in Schwabmünchen statt.

FCA-Testspiel: Alle Infos im Überblick

Tickets

Eintrittskarten für das Testspiel erhalten Fans im Vorverkauf bis zum Spieltag um 12 Uhr. Wer sich spontan entscheidet, die Teams live zu unterstützen, hat außerdem an der Tageskasse die Möglichkeit, ein Ticket zu ergattern. Im Stadion gibt es für alle freie Platzwahl. Ein Tipp: Gute Sicht gibt es vor allem rund um das Spielfeld.

Einlass

Ab 15.30 Uhr beginnt der Einlass in die Arena. Dazu können Fans zwei Eingänge nutzen: den Eingang West und den Haupteingang. Grundsätzlich lohnt es sich, früh anzukommen. Die Arena in Schwabmünchen ist deutlich kleiner als das Augsburger Stadion, es gibt nur wenige Tribünenplätze. Wer früh kommt, steht weiter vorne und hat eine gute Sicht auf die FCA-Profis.

Jeffrey Gouweleeuw und Finn Dahmen beim Training des FCA. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

Anfahrt und Parken

Grundsätzlich lohnt sich in Schwabmünchen die Anfahrt mit dem ÖPNV. Vom Bahnhof aus bringt unter anderem der Bus 707 die Fans näher zum Stadion. Zwischen 15 und 16 Uhr sind drei Verbindungen möglich. Zu Fuß geht es dann noch rund fünf Minuten in Richtung Norden. Als Alternative bietet sich der AkiVVo des AVV an – dazu ist eine App notwendig. Wichtig ist die Haltestelle Heimbergstraße. Hier ist es ratsam, die Fahrt schon am Dienstag zu buchen.

Wer sich aus Richtung Augsburg lieber mit dem Auto auf den Weg macht, muss sich keine Sorgen machen: Aktuell gibt es auf der Strecke keine Bauarbeiten. Nur aus Richtung Süden könnte es wegen der gesperrten Brücken in der Mindelheimer Straße kompliziert werden. Hier lohnt es sich, ein bisschen mehr Zeit einzuplanen. Vor Ort gibt es nur wenige Parkmöglichkeiten. Ein paar Plätze finden Autofahrer am Sportgelände sowie am Parkplatz Luitpoldpark in der Riedstraße, die zu Fuß zwei Minuten entfernt liegt.

Verpflegung und Aktionen

Vor Ort versorgen drei Stände die Fußballfans mit Speisen und Getränken, allerdings nur gegen Bargeld, wie der FCA auf seiner Website informiert. Vor dem Anstoß wartet zudem eine Torwand auf die Besucher, bevor die Profis ins Stadion einlaufen. Wer doch lieber noch gemütlich ein Bierchen trinken will, sollte sich das „Germars“ aufschreiben. Ein Ticket für das Stadion braucht es dann aber doch – einen guten Blick auf das Spielfeld gibt es vom „Germars“ aus nicht.

Testspiel gegen Greuther Fürth: Das erwartet den FCA

Anders als der FCA hat Greuther Fürth bereits vier Spiele hinter sich. In der zweiten Bundesliga siegte die Sportvereinigung zwei Mal. Genauso oft nahmen die Kleeblätter aber keinen Punkt mit in die Kabine. Das macht einen Platz in der Tabellenmitte – aktuell stehen die Fürther auf Rang zehn. Spektakulär für die Fürther war der vergangene Spieltag: Hier sicherten sie sich in einem turbulenten Spiel gegen Magdeburg mit 5:4 den zweiten Sieg der Saison.

Der FCA hingegen muss die 2:3-Niederlage gegen Rekordmeister FC Bayern München verdauen. Die Bundesligapause dürfte den Schwaben also gelegen kommen, um die Heimniederlage zu vergessen. Das Testspiel gegen Greuther Fürth bietet sich dafür an: Die letzte Begegnung mit den Kleeblättern gewann der FCA mit 4:1.