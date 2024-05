FC Augsburg

18:10 Uhr

FCA-Trainer Thorup will gegen Stuttgart die Negativserie stoppen

Plus Nach drei Niederlagen in Folge stellt Jess Thorup alles auf den Prüfstand. Dabei nutzt er eine ungewöhnliche Analysemethode. Ein Spieler erhält eine Einsatzgarantie.

Von Robert Götz

Als der FC Augsburg vier Tage vor Weihnachten mit 0:3 beim VfB verloren hatte, da stand Trainer Jess Thorup bei der anschließenden Pressekonferenz die Enttäuschung unübersehbar im Gesicht. Es war der erste tiefer sitzende Rückschlag für den Dänen, nachdem er im Oktober das Amt beim FCA übernommen hatte. „Da hatte ich zum ersten Mal so den Gedanken, wow, da waren wir nicht da“, erinnert er sich rund fünf Monate später vor dem erneuten Aufeinandertreffen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) zurück.

Bis dahin hatte er aus dem Abstiegskandidaten ein Team geformt, das, so schien es, in jedem Spiel mit der richtigen Taktik aggressiv wie ein Straßenkater den Gegner, egal, wie er hieß, wehtun konnte. Drei Tage zuvor hatte man Borussia Dortmund noch ein 1:1 abgetrotzt. Doch an diesem ungemütlichen Mittwochabend musste er feststellen, dass seine Mannschaft sich auch wie eine launische Katzendiva hinter den Ofen zurückziehen konnte, wenn es mal nicht so lief. Der VfB, schon damals das Überraschungsteam der Liga, zog dem FCA, um im Bild zu bleiben, das Fell über die Ohren.

