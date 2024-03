FCA-Gegner

vor 43 Min.

Der kühle Wolfsburg-Trainer Kovac geht seinen Weg – doch wie lange noch?

Plus Sollte er gegen den FC Augsburg keine Punkte holen, droht Niko Kovac beim VfL Wolfsburg das Aus. Über einen Trainer, der mit seiner Art nicht durchwegs punkten kann.

Von Johannes Graf

Als Niko Kovac an diesem Donnerstag Fragen beantwortet, wirkt er wie immer. Aufgeräumt, ruhig, eloquent, freundlich, in seinen Ausführungen aber bestimmt. Wie immer ist es dieser Tage rund um den VfL Wolfsburg allerdings nicht. In der Fußball-Bundesliga ist jedes Spiel bedeutend, gleichwohl bedeutender ist aber die kommende Partie für Kovac. Geradezu existenziell sogar. Dem Trainer droht mehr denn je das Aus.

Seit genau drei Monaten warten die Wolfsburger auf einen Sieg. Zuletzt kassierten sie Niederlagen gegen die Top-Teams aus Leverkusen und Stuttgart. Ärgerlich, aber erwartbar aus Wolfsburger Sicht. Weitaus problematischer für Kovac’ Daseinsberechtigung in Wolfsburg sind schwache Ergebnisse seit Jahresbeginn gegen Gegner auf Augenhöhe: gegen Kölner, Heidenheimer oder Mainzer.

