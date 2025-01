Einen Freibrief gibt es nicht. Natürlich nicht. Was Henri Koudossou wohl auch nicht erwartet. Auch nicht nach zuletzt zwei Spielen von Anfang an. Das gibt dem 25-Jährigen zwar ein gutes Gefühl, aber nicht die Gewissheit, auch am Samstag wieder zur Startelf des FC Augsburg im Heimspiel gegen Heidenheim zu gehören (15.30 Uhr/Sky).

