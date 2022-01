FCA-Finanzchef Ströll: "Wir haben um die Zuschauer gekämpft"

Plus Michael Ströll, Geschäftsführer Finanzen beim FCA, spricht über die Teilrückkehr der Fans, die finanzielle Lage im Verein und den drohenden Abstieg.

Herr Ströll, zuletzt gab es die positive Nachricht, dass Zuschauer in die Stadien zurückkehren. Was bedeutet das für den FC Augsburg?