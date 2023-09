FC Augsburg

vor 16 Min.

Probleme mit dem Knie: Neuzugang Tanganga fehlt gegen Fürth

Plus Der FC Augsburg hat das Training wieder aufgenommen. Zwei neue Spieler sind dabei, wobei einer nur teilintegriert ist. Der ehemalige Kapitän möchte seinen Vertrag unbedingt erfüllen.

Von Marco Scheinhof

Japhet Tanganga und Kevin Mbabu fügten sich gleich geräuschvoll ein. Beide fuhren wie die meisten ihrer Kollegen mit dem Fahrrad von der Kabine zum Trainingsplatz. Die Neuzugänge des FC Augsburg aber schafften es nicht, ihre Räder auch unfallfrei abzustellen. Vielmehr kippten sie um, was eine Art Dominoeffekt zur Folge hatte. Plötzlich lagen mehrere Fahrräder auf dem Boden. Mbabu und Tanganga waren zunächst einmal damit beschäftigt, wieder für Ordnung zu sorgen.

Die Anfahrt war das einzige Hindernis für Mbabu und Tanganga. Auf dem Platz fühlten sie sich deutlich wohler, wobei Tanganga das Training am Dienstagvormittag nur teilintegriert bestreiten konnte. Er hatte vor wenigen Wochen einen Schlag aufs Knie bekommen und wird daher auch am Donnerstag beim Testspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth nicht mitwirken können. Er soll, wenn alles gut läuft, in der kommenden Woche so richtig ins Mannschaftstraining einsteigen. Mbabu könnte gegen den Zweitligisten schon seine ersten Einsatzminuten für seinen neuen Verein sammeln.

