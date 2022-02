Dem FCA fehlt im Abstiegskampf die nötige Konzentration

Plus Warum gelingt es den FCA-Spielern nicht, das mentale Niveau mal über ein, zwei, drei Spiele zu halten? Diese Frage muss sich die Mannschaft nun stellen.

Wenn man als Fußball-Profi beim FC Augsburg einen Vertrag unterschreibt, dann müsste es eigentlich klar sein, dass es als allererstes darum geht, sich in der Bundesliga zu halten. Das bedeutet, sich jede Sekunde auf dem Platz voll und ganz auf seine Aufgabe zu konzentrieren.