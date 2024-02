Der FCA kann in den nächsten Spielen die Weichen stellen

Plus In der Fußball-Bundesliga bewegen sich etliche Klubs auf Augenhöhe. Die Augsburger haben es selbst in der Hand, wohin sich ihr Blick richten kann.

Die Reaktion war auf jeden Fall zu erkennen. Beim 0:1 in Mainz hatten die Spieler des FC Augsburg enttäuscht, hatten schwach gespielt und letztlich verdient verloren. Geradezu gegensätzlich das Auftreten im Heimspiel gegen den SC Freiburg, der über einen längeren Zeitraum hinweg eine Art Angstgegner dargestellt hatte. Die Augsburger ließen sich nicht aus der Ruhe bringen, hielten an ihrem Plan fest, holten einmal mehr in dieser Saison einen Rückstand auf und kletterten in der Tabelle auf den elften Platz. Entsprechend zufrieden wirkten Verantwortliche, Spieler und Fans, als sie zu später Stunde nach dem 2:1 die Arena verließen.

Jetzt befindet sich der FCA an einem Punkt, an dem er sich schon des Öfteren befand. In den nächsten Begegnungen kann der Fußball-Bundesligist zeigen, dass er den Anspruch, sich auf Dauer unter den ersten zehn Teams einzureihen, nicht nur formuliert, sondern zugleich mit Leben füllt. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben. In den nächsten beiden Spielen trifft der FCA mit Darmstadt 98 und Heidenheim auf die beiden Aufsteiger, danach auf Wolfsburg und Köln. Um in diesen wegweisenden Partien erfolgreich zu sein, muss der FCA endlich seine Auswärtsschwäche ablegen. Dabei helfen würde, endlich ohne Gegentor zu bleiben. In 23 Ligaspielen ist das bislang nicht gelungen.

