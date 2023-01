Der FC Augsburg zum Ende der Vorrunde: Ende gut, alles gut?

Plus Der FC Augsburg hat am Ende der Vorrunde mit einem 1:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach die Serie von acht erfolglosen Spielen beendet. Ein Hoffnungsschimmer.

All’s Well, that Ends Well“ – heißt ein Theaterstück von William Shakespeare, das als Wurzel des Sprichwortes „Ende gut, alles gut“ gilt. Irgendwann, zwischen 1600 und 1603 hat der englische Dramatiker das Stück geschrieben. Darin geht es um ein Liebespaar, das nach vielen Wirrungen zueinander findet. Dass der positive Ausgang die negativen Dinge, die vorher passiert sind, vergessen lässt.