Leidenschaft und Wille allein reichen nicht für den Klassenerhalt des FCA

Plus Gegen den VfL Bochum verpasst der FC Augsburg eine große Chance. Die Gründe dafür liegen teilweise in der Vergangenheit.

In den jüngsten Wochen hinterlässt der FC Augsburg in Summe einen stabilen Eindruck. Die Spieler auf dem Rasen halten sich an den Plan ihres Trainers, treten als geschlossene Einheit auf und schafften sogar schier Unmögliches: einen Sieg gegen den FC Bayern München. Die Entwicklung ist unverkennbar, nicht nur Leidenschaft und Wille waren zu sehen, ebenso spielerische Fortschritte, deren Endprodukt zahlreiche Tormöglichkeiten waren. Man hat also gesehen, wie es mit dem Klassenerhalt klappen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen