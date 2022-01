Trotz Niederlage in Hoffenheim: Gefährliche Entspanntheit beim FCA

Plus Der FC Augsburg steckt im Tabellenkeller fest. Dennoch bleiben die Verantwortlichen recht gelassen - zumindest nach außen. Doch es steht eine Menge Arbeit an.

Die Stimmung scheint entspannt. Vielleicht zu entspannt? Beim FC Augsburg ist der Kampf gegen den Abstieg ein regelmäßiger Begleiter. Jahr für Jahr ist das Saisonziel klar: Klassenerhalt. Da kann sich eine gewisse Gewöhnung an enge Spielzeiten ergeben. Was auf der einen Seite gut ist, schließlich sollte jeder Beteiligte wissen, was es zu tun gibt und welche Herausforderungen vor einem liegen. Auf der anderen Seite aber könnte sich das Gefühl einschleichen, dass es auch in diesem Jahr wieder klappen wird mit dem Klassenerhalt. Dabei ist höchste Vorsicht geboten.

