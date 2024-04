Warum der FCA weiterhin von Europa träumen darf

Plus In Frankfurt erleidet der FC Augsburg einen Rückschlag im Kampf um die Europapokalplätze. Warum die Mannschaft von Trainer Jess Thorup das 1:3 nicht entmutigen sollte.

Nach dem Sieg gegen Union Berlin wirkten Verantwortliche und Spieler des FC Augsburg extrem euphorisiert, nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt hingegen extrem enttäuscht. Wer glaubte, diese Saison würde nach dem praktisch erreichten Klassenerhalt in steter Langeweile auslaufen, sieht sich getäuscht. Stattdessen können die letzten vier Spiele emotionale Explosionen auslösen. Der FC Augsburg hat in Frankfurt zweifelsohne einen Rückschlag im Kampf um Europa erlitten. Das schmerzt erst recht nach diesem Spielverlauf: 1:0 geführt, vom 2:0 nur Zentimeter entfernt.

Aber: Der FCA war bereit für dieses Spiel - solange er mannschaftliche Geschlossenheit bewies und als Kollektiv verteidigte und angriff. Gelingt ihm nicht, die individuelle Überlegenheit anderer Mannschaften durch Einsatz, Wille und Leidenschaft wettzumachen, wird er in den letzten vier Spielen der Saison ähnliche Probleme wie in Frankfurt bekommen.