FCA-Profi Marius Wolf: „Ich bin lange genug im Geschäft“

Seinen bisherigen Karrierepunkt erlebte Marius Wolf im März 2023. Der damalige Bundestrainer Hansi Flick hatte den Außenbahnspieler von Borussia Dortmund in die Nationalmannschaft berufen. Wolf schwärmte damals von einer der „schönsten Wochen in seinem Leben“. Fünf Länderspiele absolvierte der Spieler mit den zusammengebundenen Haaren, danach wurde er von Flick und dessen Nachfolger Julian Nagelsmann nicht mehr berücksichtigt. Wolf wird dennoch stolz sein. Lieferte er doch einen weiteren Beweis, was mit entsprechender Arbeitsauffassung möglich ist. „Jeder Spieler, der es in die Bundesliga schafft, hat sich das erarbeitet. Dafür stehen mein Werdegang und ich. Es war nicht immer einfach, aber am Ende habe ich mein Ziel erreicht“, betont der Profi.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis