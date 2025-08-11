Das Römertrikot ist restlos ausverkauft: Gibt es nochmal eine Chance?

Der Ansturm auf das rote Römertrikot in der vergangenen Saison war schon beispiellos – nun setzte das neue, schwarz-goldene Shirt aber nochmals einen drauf. Innerhalb von zwei Verkaufstagen im Onlineshop und in den Fanshops des FCA gingen alle 28.000 Exemplare über den Ladentisch. Dass das Römertrikot in allen Größen derart schnell ausverkauft sein würde, davon zeigt sich auch der FC Augsburg sichtlich überrascht. Am Samstag hatten sich an den Verkaufsstellen in der Innenstadt lange Schlangen gebildet. Beim Online-Verkaufsstart einen Tag zuvor blieben nach Tag eins auch nur noch Restgrößen übrig. Im Vorfeld hatte der Bundesligist betont, dass die Kapazitäten „signifikant“ erhöht worden seien – und muss nun umdenken.

Wie der FCA mitteilte, soll es Anfang der Woche „ein Update mit weiteren Informationen“ geben. Wie das aussehen könnte, dazu gab die vergangene Saison Aufschluss. Denn auch das rote Römershirt war schnell weg und kam abermals wieder in die Stores. 6000 Trikots waren in der ersten Tranche bestellt worden. Der Klub bot seinen Fans darauf hin an, das Trikot nochmals ordern zu können. 8000 Bestellungen gingen hierzu ein, der FCA bestellte weitere 3500 Exemplare. Aber auch die damit georderten 11.500 Trikots waren sofort wieder weg. Dass es überhaupt möglich war, während der Spielzeit die Trikots nochmals neu zu bestellen, sei dem guten Miteinander zwischen FCA und Sportartikelhersteller Mizuno geschuldet gewesen. Für gewöhnlich werden die Kontingente für eine Saison ein Jahr im Voraus festgelegt. Bis ein Trikot vom ersten Design ab in den Verkauf geht, dauert es sogar meist eineinhalb Jahre.

Was für eine Neuauflauge des schwarzen Römertrikots spricht

Dass auch das neue Römertrikot eine Neuauflage erleben wird, dafür gibt es durchaus Argumente. Dass einige Fans nun auf dem Trockenen sitzen, missfällt dem FC Augsburg, der sich ja angesichts einer fast doppelt so hohen Kapazität der Shirts auf der sicheren Seite wähnte. Die Zusammenarbeit mit Mizuno ist zudem weiterhin bestens. Auch dem japanischen Hersteller, der sich mit seinem Engagement in der Bundesliga in der Fußballbranche etablieren will, dürfte daran gelegen sein, den Hype zu nutzen. Bislang hatte sich Mizuno einen Namen im Golf- und Ausdauersport gemacht, der FCA ist neben dem VfL Bochum, Hansa Rostock und Lazio Rom einer von vier europäischen Klubs, die beliefert werden. Einen derartigen Hype um ein Trikot gibt es aber weder in Rom, Rostock oder in Bochum, sondern nur in Augsburg.

Der FC Augsburg wiederum dürfte mit den Trikotverkäufen schon jetzt die Bestmarke des Vorjahres geknackt haben – und das noch vor dem ersten Pflichtspiel. In der Saison 2024/25 wurden über 30.000 Shirts verkauft, was ein Rekordwert war. Dieser sollte angesichts von 28.000 verkauften Römertrikots schon erreicht sein, schließlich gibt es das weiße Heimshirt und das rote „Schwabenliebe“-Trikot schon etwas länger zu kaufen. Zum Vergleich: In der Saison 2022/23, der letzten mit Nike, gingen „nur“ 10.000 Trikots über den Tresen.

Trikotverkäufe: So viel bleibt bei Fußballvereinen hängen

Dabei ist der Preis durchaus gesalzen: Knapp 90 Euro werden für ein Erwachsenentrikot in der unbeflockten Variante veranschlagt. Wie viel davon beim Verein hängen bleibt? Branchenintern gilt es als Faustregel, dass der Einkaufspreis bei etwas mehr als der Hälfte des Verkaufspreises liegt. Ein Römertrikot würde dem FCA somit etwa 40 Euro auf der Einnahmenseite bescheren. Zugleich ist ein Trikot auch ein Imagefaktor für den jeweiligen Verein. Diesbezüglich ist das neue Römershirt für den FC Augsburg schon jetzt einer der größten Treffer seit langer Zeit.