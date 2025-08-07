„Die Collab auf die Augsburg seit 1982 gewartet hat“: Roy Bianco wirbt für das Römertrikot

Zu kaufen gibt es das neue Römertrikot des FC Augsburg erst ab Freitag - doch die Werbemaschine ist bereits im großen Stil angelaufen. Am Montagabend veröffentlichte der Bundesligist das neue, in Schwarz und Gold gehaltene Shirt mit einem aufwendigen Video, in dem eine Ausgrabungsstätte nachgestellt wurde. Getragen wird die neue Arbeitskleidung dabei von Spielern wie Phillip Tietz oder Mert Kömür, aber auch von Model und FCA-Fan Nicola Cavanis. Wenig später legte der Bundesligist mit einem weiteren bekannten Gesicht in der Werbekampagne nach: Roy Bianco, Sänger der Augsburger Italo-Pop-Band Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, wirft sich für und mit dem Trikot in Schale.

Die Band gehört zu den derzeit erfolgreichsten deutschen Musikgruppen und hat sich mit ihrer Mischung aus Italo-Schlager und modernem Pop eine große Fangemeinde erspielt. Das zündet sowohl in den Charts, wo zwei ihrer Alben auf Platz eins landeten, als auch auf den großen Festivalbühnen. Ab und an sind Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys auch in der WWK Arena anzutreffen, wie es in einer Episode aus dem Podcast „Gemischtes Hack“ von Fußball-Fan Tommi Schmitt zu hören war. Was liegt also näher, als Roy Bianco, den Italo-Barden aus Augsburg, das neue Römertrikot des FCA präsentieren zu lassen? Eben.

In dem Video, das der FC Augsburg am Dienstag veröffentlicht hat, betritt der Sänger die Fußballarena an der B17. Darin zieht Roy Bianco Parallelen zwischen dem FCA und seiner Band: „Der Stadionrasen. Eine Bühne für den Fußball. Eine Bühne, auf der Geschichte geschrieben wurde. Augsburger Geschichte. Vor über 2000 Jahren als Augusta Vindelicum gegründet, trägt ihr Ruf noch weit und hält ein starkes Band nach Italien. Ein rot-grün-weißer Traum zwischen Lech und Wertach. Augsburg. Stadt der Römer. Stadt des FCA. Stadt von „Il Biondo“ Helmut Haller -ist sie auch meine Stadt. Stadt von Roy Bianco.“ Zu den letzten Worten streift sich der Sänger das neue Römertrikot über und stößt mit einem Sekt auf das neue Shirt an.

Auf sozialen Netzwerken ist das Hallo für den FCA und Roy Bianco groß

Auf den sozialen Netzwerken ist das Hallo - oder das Buongiorno - groß. „Die Collab auf die Augsburg seit 1982 gewartet hat“, lautet einer der Kommentare dazu, in Anlehnung an die fiktive Bandhistorie. Ein anderer schreibt: „Meine Eltern trafen sich damals 1997 beim Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys Konzert im Rosenaustadion. 9 Monate später erblickte ich das Licht der Welt. Verrückt wie es manchmal kommt.“

Aus Augsburger Sicht ist damit auch die Bandehre wieder vollumfänglich hergestellt. Denn zuletzt machte ein anderes Bandmitglied Werbung für einen Klub, der beim FCA so beliebt ist wie eine Balkanplatte beim Vegetarier-Treffen. Zanti, der als „Die Abbrunzati Boys“ firmiert, ließ sich zuletzt mit dem neuen Trikot des TSV 1860 München ablichten. Der Drittligist ist bereits in die Saison gestartet und stellte das Shirt kurz vor der Saisonpremiere vor. Mildernder Umstand: Der Abbrunzati Boy wurde in München geboren. Dennoch: Roy Bianco bleibt beim FC Augsburg. Stadionsprecher Rolf Störmann kommentierte deswegen: „Wer erklärt es den Fans aus Giesing? ROY einfach MEGA Stabil!“

„Augsburg. Stadt der Römer. Stadt des FCA. Stadt von „Il Biondo" Helmut Haller -ist sie auch meine Stadt. Stadt von Roy Bianco." Foto: FC Augsburg