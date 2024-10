Die Mitgliedersammlung des FCA im Live-Ticker: Wer kommt in den neuen Aufsichtsrat?

Die Mitgliedersammlung des FC Augsburg steht an: Am Dienstag, 15. Oktober, ab 19.07 Uhr startet das für Vereinsmitglieder wichtigste Treffen. Wichtig deshalb, weil die knapp 25.000 Mitglieder aufgerufen sind, eines der wichtigsten Gremien des Vereins neu zu wählen: den Aufsichtsrat. Spannung birgt die Wahl diesmal, weil sechs Kandidaten für fünf Plätze antreten werden. Die Befugnisse des Aufsichtsrats umfassen unter anderem die Wahl und die Kontrolle des Vereinspräsidenten, der seit über zwei Jahren Markus Krapf heißt. Zudem wird Geschäftsführer Michael Ströll die Kennzahlen für das vergangene Geschäftsjahr, die Saison 2023/24, bekannt geben. Ströll hatte schon angekündigt, dass hier wohl ein Minus zu Buche stehen wird, weil der FCA in die Mannschaft investieren will. Wir berichten vom Abend ab spätestens 18.45 Uhr im Live-Ticker.

Schon die Wahl des Aufsichtsrates verspricht Spannung: Zwar tritt das bisherige Mitglied Johannes Hintersberger nach fast 25 Jahren Amtszeit nicht mehr an. Weil sich die bisherigen vier Mitglieder Walter Sianos, Gerhard Wiedemann, Manfred Ringer und Thomas Müller (bisheriger Vorsitzender) wieder zur Wahl stellen und es mit Sebastian Priller und Markus Widmann zwei weitere Kandidaten gibt, lautet die Formel: Sechs Bewerber, fünf Plätze.

FCA-Mitgliederversammlung: Markus Widmann ist Kandidat der Fanszene

Widmann ist der Kandidat der aktiven Fanszene, der Ulrich-Biesinger-Tribüne. Der 56-Jährige arbeitet als IT-Berater für ein Tochterunternehmen eines Energiekonzerns und ist Präsident des FCA-Fanklubs „Augsburger Jungs“. Zudem ist er Gründungsmitglied und im Vorstand des Ulrich-Biesinger-Tribüne e.V., in dem sich die aktive Fan-Szene organisiert hat. FCA-Mitglied ist er seit dem Jahr 2019. Eine Übersicht aller Kandidaten findet sich hier.

Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung des FC Augsburg in der Übersicht:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Berichte über das Geschäftsjahr 2023/24

2.1 Bericht des Präsidiums des Fußball-Club Augsburg 1907 e. V.

2.2 Bericht des Geschäftsführers der FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA

2.3 Erläuterung des Jahresabschlusses des Fußball-Club Augsburg 1907 e. V.

2.4 Bericht des Aufsichtsrates des Fußball-Club Augsburg 1907 e. V.

2.5 Bericht des Rechnungs- und Kassenprüfers

2.6 Bericht der Ski- und Bergfreunde

3. Entlastungen für das Geschäftsjahr 2023/24

3.1 Beschlussfassung über die Entlastung des Präsidiums

3.2 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

4. Wahlen

4.1 Wahl der Aufsichtsratsmitglieder

4.2 Wahl der Ehrenratsmitglieder

5. Entscheidung über eingereichte Anträge

6. Ehrungen

7. Verschiedenes