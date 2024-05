FC Augsburg

vor 8 Min.

Womit sich der FCA-Trainer vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen beschäftigt

Plus Für Trainer Jess Thorup und den FC Augsburg steht das letzte Saisonspiel an. Er möchte mit seinem Team mehr sein als nur Beiwerk einer Meisterfeier.

Von Johannes Graf

Auf eine umfangreiche, mehrtägige Saisonanalyse wird Jess Thorup verzichten. Auch die Ausdauertests hat der Trainer des FC Augsburg bereits in den vergangenen Tagen und Wochen mit der Mannschaft absolviert, die Daten sind gesammelt. Am Samstagabend, nach der Rückkehr aus Leverkusen, wird der Klub seine Abschlussfeier abhalten, danach dürften sich die Spieler flugs in den Urlaub verabschieden. Thorup, 54, möchte mit seiner Familie in Italien und Dänemark eine unbeschwerte Zeit verbringen. Mal nicht an Fußball denken, sich erholen, ehe Anfang Juli die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga beginnt.

FC Augsburg vor dem letzten Spiel der Saison: Jess Thorup beschäftigen Personal und Europapokal

Zuvor allerdings steht ein letztes Saisonspiel an, dessen Bedeutung teils über das Ergebnis hinausgeht. Bei Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) möchte Thorup mit seiner Mannschaft nicht nur als Beiwerk dienen. "Wir müssen daran glauben, dass wir gewinnen können", fordert er von seinen Spielern. Dass es sich in Leverkusen nicht um ein Spiel um die sogenannte "Goldene Ananas" handelt, begründet sich in diesen Themen:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen