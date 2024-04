FC Augsburg

Langsam gehen im Augsburger Rosenaustadion die Lichter aus

Plus Im Rosenaustadion erlebten Fans seit 1951 zahlreiche Höhepunkte – darunter auch die Regionalliga-Meisterschaft des FCA vor 50 Jahren. Heute zerfällt die Sportstätte.

Von Robert Götz

Die vier Flutlichtmasten im Rosenaustadion ragen majestätisch in den wolkenverhangenen April-Himmel. Sie sind die markanten Fixpunkte in einem der schönsten Fußball-Stadien Deutschlands. Die Flutlichtanlage, die 1955, vier Jahre nach der Eröffnung, erbaut wurde, ist eine der ältesten in Deutschland – und war eine der lichtstärksten. 120 Quecksilberdampflampen (40 pro Mast) hatten zu Beginn eine Lichtleistung von rund 1400 Lux.

Regionalliga-Meisterschaft vor 50 Jahren: Über 400.000 Zuschauer kamen zum FC Augsburg ins Rosenaustadion

Und sorgten so auch bei der Regionalliga-Meisterschaft des FCA in der Saison 73/74 für diese unvergleichliche Stimmung, wenn sie das Spielfeld erleuchteten.

