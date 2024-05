FC Augsburg

So stimmt Trainer Thorup die FCA-Spieler auf die Partie bei Bayer Leverkusen ein

Wie lässt sich Meister Bayer Leverkusen schlagen: Jess Thorup erklärt an der Taktiktafel, wie seine Spieler vorgehen sollen.

Plus Nach vier Niederlagen in Serie geht der FC Augsburg als klarer Außenseiter in die Partie bei Meister Bayer Leverkusen. Trainer Jess Thorup tüftelt nicht nur, weil ihm Personal fehlt.

Von Johannes Graf

Worte allein genügten Jess Thorup in diesem Moment nicht. Mit den Händen gestikulierte der Trainer des FC Augsburg, ging mal einen Schritt nach links, mal nach rechts. Drehte den Kopf, schaute in die eine Richtung, mal in die andere. Seinem Gegenüber wollte er mit seinen Bewegungen erläutern, wie sich wer verhält. Oder verhalten sollte. Thorups Adressat war jedoch kein Spieler, sondern Geschäftsführer Michael Ströll. Die Einheit am Dienstagvormittag hatte der Entscheider des Fußball-Bundesligisten genutzt, um sich selbst mal ein Bild zu machen. Kann schließlich nicht schaden, wenn die eigene Mannschaft jüngst vier Niederlagen aneinanderreihte.

Thorup wollte später nicht erläutern, welchen Inhalts das Gespräch war. Etwas Internes, ginge nur Ströll und ihn etwas an, sagte er und lächelte. Klar ist, dass den Verantwortlichen die Negativserie gegen Ende der Saison nicht gefallen kann. Umso ärgerlicher ist das Ganze, weil auch die Konkurrenten zwischen Platz sieben und elf Konstanz in den Ergebnissen vermissen ließen. In der Theorie kann der FCA unter bestimmten Konstellationen immer noch einen Startplatz für den Europapokal erreichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

