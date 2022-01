In der Offensive ist der FCA zu harmlos, auch die Zweikämpfe gewinnt Hoffenheim

Plus Beim 1:3 in Hoffenheim erspielten sich die Augsburger nur eine echte Chance. Die immerhin nutzt Gregoritsch. Die Einzelbewertung der Spieler.

Rafal Gikiewicz Schon in der 1. Minute lag der Ball in seinem Tor, der Treffer zählte nicht – Glück gehabt. War meist damit beschäftigt, lange Bälle nach vorne zu schlagen. Bei den Gegentoren vor der Pause wurde er von seinen Kollegen ziemlich alleine gelassen, auch beim 1:3 erfolgte der Abschluss aus wenigen Metern. Rettend konnte er nur selten eingreifen. Note 3,5