Ex-FCA-Trainer Manuel Baum wird Nachwuchsleiter bei RB Leipzig

Manuel Baum war zweieinhalb Jahre Cheftrainer des FC Augsburg - nun hat er einen neuen Job: Bei RB Leipzig wird er Chef der Nachwuchsabteilung.

Manuel Baum und der FC Augsburg - das war fast fünf Jahre lang eine Verbindung, die mehrheitlich erfolgreich war. Baum startete 2014 beim Bundesligisten als Nachwuchs-Cheftrainer, bevor er im Dezember 2016 die Erstligamannschaft von Dirk Schuster übernahm - zuerst als Interimscoach, wenig später als fester Cheftrainer. Nach seinem Aus in Augsburg im April 2019 arbeitete der heute 43-Jährige als U-18-Trainer des DFB und gab ein wenig erfolgreiches Gastspiel beim FC Schalke. Nun hat Baum einen neuen Job: Bei Pokalsieger RB Leipzig tritt er am 1.Juli die Stelle als Leiter des Nachwuchsleistungszentrum an.

Die Verpflichtung von Baum gilt damit als zweite wichtige Personalien des Sport-Geschäftsführers Max Eberl nach der Vertragsverlängerung mit Dani Olmo. Eberl hatte bei seinem Amtsantritt betont, dass die Akademie ein Schwerpunkt seiner Arbeit werde. Trotz hoher Investitionen hat es noch kein Spieler aus dem Leipziger Nachwuchs in die Bundesliga-Mannschaft geschafft. Baum gilt als Förderer der Jugend, alleine beim FC Augsburg schafften es unter seiner Regie mit Marco Richter, Raphael Framberger und Kevin Danso drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum in die erste Mannschaft.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Manuel Baum kann bei Leipzig das Schalke-Gastspiel vergessen machen

Dass die Leipziger Jugendarbeit eigentlich das Zeug dazu hat, gute Bundesligaspieler hervorzubringen, zeigen die die Beispiele Julian Chabot und Eric Martel (beide Köln), Tom Krauß (Schalke), Ermedin Demirovic (Augsburg), Vitaly Janelt (Brentford) sowie Mads Bidstrup (Nordsjaelland), die alle in der aktuellen Saison tragende Rollen bei Erstligisten spielten.

Für Baum ist der Job bei RB die Chance, das missglückte Gastspiel beim FC Schalke vergessen zu machen. In der Spielzeit 2020/21 hatte der ehemalige Torwart den Revierklub übernommen, hatte aber nach bereits elf Spielen ohne einen Sieg in der Bundesliga wieder gehen müssen. Baum musste während der Saison wieder gehen, am Ende der Spielzeit stieg Schalke ab. Zuletzt hatte Baum als selbständiger Unternehmer agiert, einen Youtube-Kanal betrieben und als Experte für TV-Sender wie Magentasport gearbeitet.

Lesen Sie dazu auch