Champions League der Frauen: FC Bayern - Arsenal live im TV und Stream

In der Champions League der Frauen läuft heute das Spiel FC Bayern gegen Arsenal live im TV oder Stream. Hier finden Sie die Infos zu Übertragung und Uhrzeit.

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League 2022/23 trifft das Team des FC Bayern München auf die Frauen von Arsenal London. Es dürfte eine Partie auf Augenhöhe werden - die Bayern liegen in der heimischen Tabelle aktuell auf Platz 2 hinter Wolfsburg und die Engländerinnen belegen in ihrer Liga Platz 4.

Sie wollen wissen, wann genau das Spiel stattfindet und wie Sie es verfolgen können? Wir haben alle Informationen rund um Datum und Uhrzeit des Anstoßes sowie Übertragung der Partie im Live-Stream und Free-TV für Sie.

FC Bayern - WFC Arsenal in der Champions League der Frauen: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel findet am heutigen Dienstag, den 21. März 2023, in der Allianz Arena in München statt. Der Anstoß ist für 18.45 Uhr angesetzt.

Bayern vs. Arsenal live im Free-TV und Online-Stream beim Frauen-Fußball

Durch eine Besonderheit können alle Fans dieses Spiel auch kostenlos im Free-TV empfangen: Der Sender DAZN hat nämlich unlängst einen neuen Ableger gegründet: DAZN Rise. Dabei handelt es sich um eine echte Neuheit, denn jener zeigt ausschließlich Frauensportwettkämpfe. Zumindest vorerst können Zuschauer und Zuschauerinnen komplett kostenlos auf den neuen Sender zugreifen. Das funktioniert aktuell zum Beispiel über Samsung TV plus oder waipu.tv. Weitere Plattformen sollen bald folgen, wie auf der Website zu DAZN Rise angekündigt wird. Auch die weiteren Spiele der Champions League der Frauen in der Saison 2022/2023 sollen hier ausgestrahlt werden. Zudem kann man auch auf der "normalen" Plattform des Streaminganbieters DAZN das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem WFC Arsenal live verfolgen. Hierzu ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Hier sind alle Informationen rund um das Spiel der Frauen des FC Bayern München gegen die Mannschaft des WFC Arsenal in der Übersicht:

Spiel: FC Bayern München gegen Arsenal London , Viertelfinal-Hinspiel der Champions League Saison 2022/2023 der Frauen

gegen , Viertelfinal-Hinspiel der Saison 2022/2023 der Frauen Datum: Dienstag, 21. März 2023

Dienstag, 21. März 2023 Uhrzeit : 18.45 Uhr

18.45 Uhr Stadion: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: DAZN Rise

DAZN Rise Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Bayern und Arsenal in der Champions League der Frauen 22/23

Beide Mannschaften haben bereits einige Spiele in der laufenden Champions League Saison bestritten. Die Frauen des FC Bayern haben dabei in den Qualifikationsrunden zweimal Real Sociedad besiegt. Genauso siegreich waren sie an verschiedenen Spieltagen gegen den FC Rosegard und Benefica Lissabon. Nur eine Niederlage musste sie gegen Real Madrid einstecken. Und jetzt steht als Nächstes das Spiel gegen Arsenal an.

Die Engländerinnen haben ein Unentschieden und einen Sieg gegen Ajax errungen. Genauso ging es in der Gruppenphase gegen Olympique Lyon und Juventus Turin aus. Den FC Zürich haben die Frauen von Arsenal dagegen in der Gruppenphase zweimal klar besiegt. Nach dem Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern am 21. März folgt das Rückspiel am 29. März 2023. Dann wird sich endgültig entscheiden, für welche Mannschaft die Jagd nach dem Champions League Titel in der Saison 2022/2023 weitergeht.