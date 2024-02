Bericht: Nagelsmann-Rückkehr zum FC Bayern nicht ausgeschlossen

Die Möglichkeit eines Comebacks dürfte es jedoch nur geben, sollte Wunschkandidat Xabi Alonso nicht zur Verfügung stehen.

Eine Rückkehr von Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann zum FC Bayern ist laut eines Berichts der Bild zufolge nicht ausgeschlossen. Demnach könne sich der 36-jährige Nagelsmann selbst vorstellen, in der Zukunft wieder für den deutschen Fußball-Rekordmeister zu arbeiten. Die Möglichkeit eines neuen Engagements als Cheftrainer dürfte es aber ohnehin überhaupt nur geben, wenn Wunschkandidat Xabi Alonso in der Sommerpause nicht aus Leverkusen nach München wechselt, schreibt die Bild am Sonntagabend.

Nagelsmann ist noch bis nach der Heim-EM in diesem Sommer an den Deutschen Fußball-Bund gebunden. Wie es danach weitergeht und ob sein Vertrag verlängert wird, ist derzeit offen. Bis zum Ende der laufenden Saison ist Thomas Tuchel noch Trainer der Bayern, der 50-Jährige muss den Club danach verlassen. Tuchel wurde im März 2023 als Nachfolger von Nagelsmann berufen, der die Münchner zuvor wiederum seit 2021 betreut hatte. (dpa)

