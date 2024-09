„Zerlegt und deklassiert“: Pressestimmen zum FCB-Rekordsieg gegen Zagreb

Neun Tore, davon drei Elfmetertreffer, der höchste Champions-League-Sieg des FC Bayern: Die Partie der Bayern gegen Dinamo Zagreb am Dienstagabend war ein Spiel der Rekorde. Mit einem Ergebnis von 9:2 endete der Abend in der Münchner Allianz Arena. Besonders Harry Kane polarisierte mit drei erfolgreichen Elfmetern – und gilt nun als erfolgreichster englischer Torschütze der Champions League aller Zeiten.

Wie blickt die deutsche und die internationale Presse auf den Rekordauftakt der Bayern gegen Zagreb in der neuen Champions-League-Saison 2024/25? Die Pressestimmen.

FC Bayern vs. Dinamo Zagreb: Die Stimmen der deutschen Presse

„Der FC Bayern München hat Dinamo Zagreb zum Auftakt der Champions League zerlegt und den kroatischen Meister mit 9:2 deklassiert. Die zwischenzeitlichen Comeback-Hoffnungen der Gäste erstickte der Rekordmeister im Keim.“ – Kicker

„Ein Elf-Tore-Spektakel und ein neuer Rekord: Das 9:2 gegen Dinamo Zagreb beschert dem Münchner Publikum einen mitreißenden Fußballabend. Das Spiel offenbart aber auch einmal mehr die Verwundbarkeit des Teams.“ – Spiegel

„Der FC Bayern München hat mit dem 9:2 (3:0)-Sieg gegen Dinamo Zagreb eine neue Bestmarke in der Champions League aufgestellt. Harry Kane trug einen Viererpack dazu bei. Der euphorisch gefeierte Sieg kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Defensivverhalten weiterhin eine Schwachstelle der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ist.“ – Eurosport

„Drei Tage nach dem 6:1-Sieg in Kiel schießen sich die Bayern beim Champions-League-Auftakt gegen den krassen Außenseiter Zagreb in den nächsten Tor-Rausch, feiern diesmal sogar einen furiosen 9:2-Sieg! (...) Überragender Mann: Superstar Harry Kane, der insgesamt vier Tore erzielt – drei davon per Elfmeter.“ – Bild

„Besser hätte der Start in die Champions League für den FC Bayern kaum verlaufen können!“ – Sport1

Die Stimmen der kroatischen Presse zum FCB-Sieg gegen Zagreb

„Bayern ist für die Zagreber eine andere Welt, das war schon vor dem Spiel bekannt. Doch mit einer solchen Ohnmacht hatte in der Allianz Arena niemand gerechnet. Und diese daraus resultierende Schande wird in Europa große Nachwirkungen haben!“ – 24sata

„Eine historische Katastrophe für Dinamo in München. Die Blauen (Dinamo Zagreb) schienen im falschen Sport zu sein.“ – Novi list

Internationale Pressestimmen zum Champions-League-Sieg des FC Bayern

„Der vierfach torgefährliche Harry Kane sorgte für einen weiteren Rekordabend für Bayern München.“ – BBC (Großbritannien)

„Torjäger Harry Kane überzeugte beim Rekord-Schützenfest der Münchner mit einem Viererpack.“ – Krone (Österreich)

„Epische Nacht von Kane, in der er drei Rekorde beim 9:2 der Bayern bricht.“ – The Sun (Großbritannien)

„Wildes Debüt vom FC Bayern Kane erzielte beim grandiosen Sieg der Bayern über Dinamo Zagreb an einem für Müller besonderen Abend einen Pokertreffer.“ – AS (Spanien)