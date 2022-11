FC Bayern - Inter Mailand in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

FC Bayern - Inter Mailand in der Champions League 22/23: Übertragung im Live-Stream und TV, Live-Ticker, Datum, Uhrzeit - alle Infos zum Spiel gibt es hier.

Auf dem Spielplan der Champions League 2022/23 steht am 1. und 2. November 2022 der 6. Spieltag der Gruppenphase. Zu den Begegnungen gehört auch die Partie zwischen FC Bayern und Inter Mailand. Alle Infos zum Spiel haben wir hier für Sie. Das Hinspiel am 7. September 2022 haben die Münchner gewonnen - mit 2:0.

FC Bayern gegen Inter Mailand in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Spiel zwischen München und Inter findet am 1. November 2022 statt. Anpfiff ist um 21 Uhr.

FC Bayern vs. Inter Mailand: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Bis auf eine nicht ganz unwesentliche Ausnahme liegen alle Übertragungsrechte der Champions League 2022/23 bei DAZN und Amazon Prime, wobei die meisten Spiele auf DAZN laufen. Das Spiel FC Bayern vs. Inter Mailand wird von Amazon Prime gezeigt. Eine Übertragung im Free-TV gibt es also nicht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Spiel: FC Bayern vs. Inter Mailand , Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23, Gruppe C, Spieltag 6 von 6

vs. , der 2022/23, Gruppe C, Spieltag 6 von 6 Datum: Dienstag, 1. November 2022

Dienstag, 1. November 2022 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

Live-Ticker zum CL-Spiel FC Bayern München vs. Inter Mailand

Kein Abo von Amazon Prime? Nicht so schlimm. Wir bieten Ihnen hier die Gelegenheit, das Match trotz alledem nah dran und fast in Echtzeit zu verfolgen - in unserem eingebauten Daten-Center. Der Live-Ticker nimmt Sie praktisch mit ins Stadion, ohne dass Sie auf Ihren bequemen Sessel verzichten müssen. Für dieses Spiel genauso wie für alle Begegnungen der CL 22/23 insgesamt. Sie bekommen alle Tore, Auswechslungen und Karten jedweder Couleur gratis und franko ins Haus geliefert. Selbstverständlich erfahren Sie kurz vor dem Spiel auch die Mannschafts-Aufstellungen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo sind die Spiele der Saison 22/23 zu sehen?

Sollte unser Live-Ticker Ihnen zu wenig Optik bieten, müssen Sie für eine Problemlösung leider Ihren Geldbeutel ein wenig öffnen. Die Live-Übertragung der Champions League 22/23 findet nämlich bedauerlicherweise fast ausnahmslos gegen Cash statt, und zwar auf DAZN oder bei Amazon.

Lesen Sie dazu auch

Die einzige Ausnahme haben wir schon erwähnt: Das große Finale am 10. Juni 2023 in Istanbul überträgt das gute alte ZDF live im Free-TV. Den Löwenanteil aller Spiele aber hat sich DAZN gekrallt. In der Vorrunde und in der K.o.-Phase kann man aber auch jeden Dienstag ein Spiel bei Amazon Prime Video verfolgen, wie zum Beispiel die soeben beschriebene Begegnung der Bayern gegen die Nord-Italiener.

FC Bayern gegen Inter Mailand: Bilanz und Infos

Laut dem Portal fussballdaten.de sind sich München und Inter bisher achtmal auf dem Platz begegnet. Die letzte Begegnung fand erst am 7. September 2022 im Rahmen der laufenden CL statt - sie endete bekanntlich 2:0 zugunsten der Bayern. Die Männer aus München liegen auch in der Torbilanz vor den Italienern - 11:9.