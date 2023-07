Medienbericht: FC Bayern holt Salihamidžić-Nachfolger aus Österreich

Der FC Bayern hat offenbar einen Nachfolger für den Posten des Sportdirektors gefunden: Einem Bericht der Bild zufolge soll Christoph Freund aus Salzburg kommen.

Seit dem Aus von Hasan Salihamidžić war der FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor – nun scheint diese Personalie geklärt zu sein. Einem Bericht der Bild zufolge soll der Österreicher Christoph Freund von Red Bull Salzburg zum deutschen Rekordmeister kommen. Seinen Dienst soll der 46-Jährige ab dem 1. September antreten.

Bis zu diesem Termin sollen sich die bisherigen Kaderplaner um Ehrenpräsident Uli Hoeneß noch um das Zusammenstellen einer neuen Mannschaft kümmern. Wenn das Transferfenster geschlossen ist, soll das Intermezzo von Hoeneß und Rummenigge in der ersten Reihe wieder zu Ende sein und Freund übernehmen.

Neuer FCB-Sportdirektor: Freund gilt als Mann mit guten Augen für Talente

Der große Kicker war Freund, der im defensiven Mittelfeld spielte, zwar nicht: Als Spieler wurde er in der Jugend des SV Austria Salzburg, dem Vorgängerclub von Red Bull Salzburg, ausgebildet. Er brachte es jedoch nie in die Erste Bundesliga Österreichs. Umso erfolgreicher arbeitet er hingegen als Mann hinter den Kulissen: Seit 2006 ist er bei Red Bull Salzburg. Zuerst arbeitete er als Teammanager, seit 2012 als Sportkoordinator. 2015 schließlich wurde er zum Sportdirektor des österreichischen Serienmeisters befördert. Seine Bilanz als Funktionär kann sich sehen lassen: In seiner Zeit als Sportdirektor gewann Salzburg sieben Meisterschaften und sechs Pokalsiege.

Zudem schaffte es Freund auch, den FC Bayern in der Champions League zu ärgern: In der Saison 2020/21 trafen Salzburg und die Münchner aufeinander. Salzburg bot den Münchnern eine heftige Gegenwehr (unter anderem mit zwei Toren des heutigen Augsburgers Mërgim Berisha), schied aber letztlich doch noch aus.

Christoph Freund holte Upamecano, Haaland und Adeyemi zu Red Bull Salzburg

Freund gilt durch seine Arbeit in Salzburg als bestens vernetzt im europäischen Fußball und als Mann mit einem guten Auge für Talente: Unter seiner Regie holte Salzburg reihenweise Spieler, die als Talente kamen und mittlerweile bei europäischen Topklubs unter Vertrag stehen. Beispiele: In seiner ersten Saison wurde der heutige Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano aus der B-Jugend von Valenciennes verpflichtet, im Sommer 2018 kamen Karim Adeyemi (heute BVB) aus Unterhaching und ein gewisser Erling Haaland (heute Manchester City) aus Molde in die Mozartstadt – um nur die bekanntesten zu nennen.

Eine ähnliche Expertise erhofft sich nun offenbar auch der FC Bayern, der sich selbst noch nicht zu der Personalie geäußert hat. Offenbar konnte der deutsche Rekordmeister auch mit der räumlichen Nähe zu Salzburg punkten. Freund wurde immer mal wieder bei größeren Vereinen in Europa gehandelt, blieb aber auch wegen seiner Heimatverbundenheit in Salzburg. Nun arbeitet Freund wohl bald nur eineinhalb Autostunden von Salzburg entfernt in München.