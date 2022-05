Bis 2024: Thomas Müller verlängert um ein Jahr beim FC Bayern

Ein Vertragspoker zwischen dem FC Bayern und einem seiner Stars ist vorerst zu Ende: Thomas Müller bleibt bis 2024 in München.

Der FC Bayern bindet die Identifikationsfigur: Thomas Müller hat seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2024 verlängert. Dies gab der FCB am Dienstag bekannt. Damit endet zumindest eine der Vertragsverhandlungen des Meisters mit einem seiner Leistungsträger: Müllers bisheriger Vertrag lief – wie der von Manuel Neuer, Robert Lewandowski oder Serge Gnabry – bislang bis Sommer 2023.

Nun hat Müller, der als Zehnjähriger in die Jugend der Bayern kam und seitdem elf Meistertitel und damit so viele wie kein anderer Spieler in der Bundesliga-Geschichte feiern konnte, erneut ein Jahr drangehängt. Bei Vertragsende im Sommer 2024 wäre der 112-malige Nationalspieler 34 Jahre alt. Das Ziel, bei seinem Herzensklub auch seine Karriere zu beenden, wäre somit realistisch.

Oliver Kahn freut sich über die Vertragsverlängerung

Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn wird in der Mitteilung des Klubs wie folgt zitiert: "Thomas Müller ist eine Identifikationsfigur, die das Wappen unseres Klubs im Herzen trägt. Den FC Bayern hat schon immer Kontinuität ausgezeichnet, und deshalb sind wir glücklich, dass es uns gelungen ist, auch mit diesem wichtigen Spieler zu verlängern. Er ist einer, der Führung übernimmt, außerdem ist er mit seiner Art in der Kabine ein wichtiger Charakter."

Müller selbst freut sich über den neuen Vertrag: "Der gemeinsame Weg, seit ich im Jahr 2000 in die Jugend des FCB gewechselt bin, war bisher eine fantastische Erfolgsgeschichte. Es macht mir unheimlich Spaß, die roten Farben jedes Jahr aufs Neue auf und neben dem Spielfeld hochzuhalten."

Sportdirektor Hasan Salihamidzic fügte an: "Thomas Müller kann man sich ohne den FC Bayern nicht vorstellen – und den FC Bayern nicht ohne Thomas Müller. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass Thomas seinen Vertrag vorzeitig bis zum Sommer 2024 verlängert hat."

Damit stehen für den FC Bayern noch die Vertragsverhandlungen mit Kapitän Manuel Neuer, Weltfußballer Robert Lewandowski und Serge Gnabry an. Während die Zeichen bei Neuer offenbar gut stehen, gestaltet sich die Lage bei bei den beiden anderen Spielern etwas komplizierter. Vor allem bei Lewandowski halten sich Gerüchte, wonach er in diesem Sommer seinen Abgang von den Bayern forcieren könnte.

Uli Hoeneß pocht bei Lewandowski auf eine Erfüllung des Vertrags

Denen trat Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt aber entschieden entgegen: Lewandowski werde auf jeden Fall über den Sommer 2022 hinaus beim FC Bayern spielen, weil er noch einen bis 2023 gültigen Vertrag habe. Die Option, in diesem Sommer nochmals Ablöse für den Polen zu erzielen, stellt sich aus der Sicht von Hoeneß also nicht. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte sich bezüglich der Vertragssituation zuletzt Klarheit gewünscht und betont, gerne mit allen Leistungsträgern weiter arbeiten zu wollen.